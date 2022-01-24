https://ria.ru/20220124/gaz-1769289894.html

"Газпром" установил суточный рекорд поставок газа в Китай

"Газпром" установил суточный рекорд поставок газа в Китай - РИА Новости, 24.01.2022

"Газпром" установил суточный рекорд поставок газа в Китай

"Газпром" 18 января установил новый абсолютный суточный рекорд по поставкам газа в Китай в рамках контракта с китайской CNPC, сообщила российская компания. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:12

2022-01-24T17:12

2022-01-24T17:45

экономика

в мире

природный газ

китай

газпром

россия

алексей миллер

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Газпром" 18 января установил новый абсолютный суточный рекорд по поставкам газа в Китай в рамках контракта с китайской CNPC, сообщила российская компания."Восемнадцатого января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома"."Газпром" поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводной системе "Сила Сибири". Ее первый участок - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров - был запущен в конце 2019 года, а второй - от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского в почти 800 километров - планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.По мере реализации проекта "Сила Сибири" и согласно условиям контракта между "Газпромом" и CNPC планируется постепенное ежегодное наращивание объема поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок в перспективе до 44 миллиардов кубометров газа в год.При этом, как сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер в начале января, на протяжении 2021 года компания регулярно поставляла газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок, предусмотренный соглашением с CNPC.

https://ria.ru/20220124/gaz-1769286847.html

https://ria.ru/20220124/gaz-1769259381.html

китай

россия

ковыктинское месторождение

чаяндинское месторождение

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экономика, в мире, природный газ, китай, газпром, россия, алексей миллер, сила сибири (газопровод), ковыктинское месторождение, чаяндинское месторождение