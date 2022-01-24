https://ria.ru/20220124/gaz-1769289740.html

Заполненность украинских ПХГ находится на минимальном уровне

Заполненность украинских ПХГ находится на минимальном уровне - РИА Новости, 24.01.2022

Заполненность украинских ПХГ находится на минимальном уровне

Заполненность украинских ПХГ находится на минимальных уровнях, на 24 января запасы в "подземках" Украины "провалились" ниже 12 миллиардов кубометров, сообщил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:12

2022-01-24T17:12

2022-01-24T18:40

экономика

украина

газпром

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заполненность украинских ПХГ находится на минимальных уровнях, на 24 января запасы в "подземках" Украины "провалились" ниже 12 миллиардов кубометров, сообщил "Газпром"."Заполненность украинских ПХГ ... находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 миллиарда кубометров. Это на 44,6% (на 9,7 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале российской компании.Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в конце декабря отмечал, что если не будет "стрессовых событий", то Украина пройдёт отопительный сезон спокойно.

https://ria.ru/20220124/vooruzhenie-1769257897.html

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экономика, украина, газпром