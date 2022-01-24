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Запасы газа в европейских ПХГ находятся на историческом минимуме
Запасы газа в европейских ПХГ находятся на историческом минимуме - РИА Новости, 24.01.2022
Запасы газа в европейских ПХГ находятся на историческом минимуме
Европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона более 70% закачанного в летний сезон газа, запасы там находятся на исторических минимумах, сообщил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:53
2022-01-24T19:03
в мире
европа
газпром
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона более 70% закачанного в летний сезон газа, запасы там находятся на исторических минимумах, сообщил "Газпром" в официальном телеграм-канале госкорпорации."По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон", — говорится в записи.На сегодняшний день отбор достиг 71,8 процента — 34,3 миллиарда кубометров. Таким образом, резервы находятся на отметке ниже минимального показателя на 22 января уже на 1,85 миллиарда кубометров.В частности, заполненность подземных хранилищ Германии сократилась до 41,8%. На Украине показатель снизился до 12,1 миллиарда "кубов", что на 44,6 процента ниже, чем годом ранее, отметили в компании.В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетала до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.Ранее в комментарии РИА Новости эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту — апрелю ПХГ будут заполнены рекордно низко.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20220102/gaz-1766422443.html
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в мире, европа, газпром
16:53 24.01.2022 (обновлено: 19:03 24.01.2022)
 
Запасы газа в европейских ПХГ находятся на историческом минимуме

Европа отобрала из ПХГ более 70 процентов закачанного за летний сезон газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона более 70% закачанного в летний сезон газа, запасы там находятся на исторических минимумах, сообщил "Газпром" в официальном телеграм-канале госкорпорации.
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон", — говорится в записи.
На сегодняшний день отбор достиг 71,8 процента — 34,3 миллиарда кубометров. Таким образом, резервы находятся на отметке ниже минимального показателя на 22 января уже на 1,85 миллиарда кубометров.
В частности, заполненность подземных хранилищ Германии сократилась до 41,8%.
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В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.
Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетала до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.
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По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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