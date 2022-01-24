https://ria.ru/20220124/gaz-1769281185.html

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли почти на 19 процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли почти на 19 процентов - РИА Новости, 24.01.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли почти на 19 процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе растут почти на 19%, на уровне 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:20

2022-01-24T16:20

2022-01-24T16:20

экономика

европа

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе растут почти на 19%, на уровне 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, уже в первые минуты торгов подобралась к отметке в 1000 долларов. Затем котировки замедлили темпы роста, однако через некоторое время вновь перешли к ускоренному росту и в 15.48 мск цены достигли 1101,3 доллара. Стоимость на 16.01 мск чуть снизились до 1091,6 доллара, что на 18,7% выше расчетной цены пятницы — 922,8 доллара.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.

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экономика, европа