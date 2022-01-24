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Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу - РИА Новости, 24.01.2022
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу
Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:39
2022-01-24T14:39
в мире
природный газ
европа
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы, и в самые нелегкие моменты противостояния между востоком и западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в Европу в случае введения санкций, что опасаются британские власти."Россия ни разу, никогда не давала никому повода усомниться в своей надежности", - заключил Песков, отвечая на вопрос, в случае, если санкции произойдут, Россия продолжит вести себя таким же образом.Утверждения о "возможности прекращения" РФ поставок газа в Европу - это блестящий пример фейковой истерии, добавил Песков.
https://ria.ru/20220123/gaz-1769104960.html
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в мире, природный газ, европа, дмитрий песков, россия
14:39 24.01.2022
 
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу

Песков: Россия всегда безупречно выполняла обязательства по поставкам газа в Европу

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
Перейти в фотобанк
Рабочий на крановом узле газопровода
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы, и в самые нелегкие моменты противостояния между востоком и западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в Европу в случае введения санкций, что опасаются британские власти.
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"Россия ни разу, никогда не давала никому повода усомниться в своей надежности", - заключил Песков, отвечая на вопрос, в случае, если санкции произойдут, Россия продолжит вести себя таким же образом.
Утверждения о "возможности прекращения" РФ поставок газа в Европу - это блестящий пример фейковой истерии, добавил Песков.
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В миреПриродный газЕвропаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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