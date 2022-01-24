https://ria.ru/20220124/gaz-1769259381.html

Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу

Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу - РИА Новости, 24.01.2022

Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу

Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:39

2022-01-24T14:39

2022-01-24T14:39

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природный газ

европа

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы, и в самые нелегкие моменты противостояния между востоком и западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в Европу в случае введения санкций, что опасаются британские власти."Россия ни разу, никогда не давала никому повода усомниться в своей надежности", - заключил Песков, отвечая на вопрос, в случае, если санкции произойдут, Россия продолжит вести себя таким же образом.Утверждения о "возможности прекращения" РФ поставок газа в Европу - это блестящий пример фейковой истерии, добавил Песков.

https://ria.ru/20220123/gaz-1769104960.html

https://ria.ru/20220124/gaz-1769185244.html

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в мире, природный газ, европа, дмитрий песков, россия