https://ria.ru/20220124/gaz-1769259381.html
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу - РИА Новости, 24.01.2022
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу
Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:39
2022-01-24T14:39
2022-01-24T14:39
в мире
природный газ
европа
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104086/98/1040869819_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_09ad76b28254f526fb2f29f85f996034.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы, и в самые нелегкие моменты противостояния между востоком и западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в Европу в случае введения санкций, что опасаются британские власти."Россия ни разу, никогда не давала никому повода усомниться в своей надежности", - заключил Песков, отвечая на вопрос, в случае, если санкции произойдут, Россия продолжит вести себя таким же образом.Утверждения о "возможности прекращения" РФ поставок газа в Европу - это блестящий пример фейковой истерии, добавил Песков.
https://ria.ru/20220123/gaz-1769104960.html
https://ria.ru/20220124/gaz-1769185244.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104086/98/1040869819_38:0:1962:1443_1920x0_80_0_0_47993fbb4b4d7187e3d463c8a47b38ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, природный газ, европа, дмитрий песков, россия
Песков ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа в Европу
Песков: Россия всегда безупречно выполняла обязательства по поставкам газа в Европу