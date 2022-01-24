https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769269911.html
МИД Франции призвал соотечественников на Украине проявлять бдительность
МИД Франции призвал соотечественников на Украине проявлять бдительность - РИА Новости, 24.01.2022
МИД Франции призвал соотечественников на Украине проявлять бдительность
МИД Франции призывает граждан, находящихся на Украине или планирующих туда поехать, проявлять бдительность, сообщил представитель внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:23
2022-01-24T15:23
2022-01-24T15:33
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ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. МИД Франции призывает граждан, находящихся на Украине или планирующих туда поехать, проявлять бдительность, сообщил представитель внешнеполитического ведомства в понедельник."Мы вчера обновили наши рекомендации по путешествиям, призвав наших соотечественников, находящихся на Украине или желающих туда поехать, проявлять повышенную бдительность. Мы продолжаем максимально внимательно следить за развитием событий", - сказал представитель МИД Франции на брифинге.Он также отметил, что в Париже приняли к сведению решения США и Британии об эвакуации ряда сотрудников своих посольств и их семей в Киеве."Мы находимся в тесном контакте со всеми нашими партнерами, особенно европейскими... и готовы адаптировать нашу позицию, если это будет оправдано", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о том, намерена ли Франция эвакуировать с Украины сотрудников своего посольства.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266055.html
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в мире, украина, мид франции, киев, париж, сша
15:23 24.01.2022 (обновлено: 15:33 24.01.2022)
МИД Франции призвал соотечественников на Украине проявлять бдительность
МИД Франции призвал соотечественников, находящихся на Украине, проявлять бдительность