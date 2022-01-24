https://ria.ru/20220124/fashion-1769300951.html

В Париже началась Неделя высокой моды

В Париже началась Неделя высокой моды - РИА Новости, 24.01.2022

В Париже началась Неделя высокой моды

В Париже началась Неделя высокой моды (Paris Couture Week) в привычном допандемийном формате — со зрителями в зале, сообщает WWD. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:10

2022-01-24T19:10

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В Париже началась Неделя высокой моды (Paris Couture Week) в привычном допандемийном формате — со зрителями в зале, сообщает WWD. Показом-открытия стала презентация космической весенне-летней коллекцией бренда Schiaparelli, который с 2019 года возглавляет Дэниел Розберри. Он сделал акцент на объеме, "сумасшедших" вышивках и фурнитуре, но при этом не экспериментировал с силуэтом. Из-за этого кутюрная коллекция Schiaparelli в сочетании со сдержанной цветовой гаммой, состоящей всего из трех цветов — черного, белого и фирменного золота, смотрелась одновременно торжественно, сюрреалистично и забавно. Гостями показа стали многие знаменитости, в том числе рэпер Канье Уэст (Йе), который пришел на модное шоу с новой подругой — актрисой и моделью Джулией Фокс. Оба появились в черных кожаных костюмах, явно вдохновленных франшизой "Матрица". В первый день Paris Couture Week также состоялся показ Dior Haute Couture. Мария Грация Кьюри сосредоточилась на нежных вышивках, роскошных тканях и работах индийских художников Мадхви и Ману Пареха.Всего в парижской неделе Высокой моды, которая продлится до 27 января, примут участие 15 ведущих мировых брендов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне, отмечают в WWD. В эти дни весенне-летние коллекции представят Chanel, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Elie Saab, Fendi и другие.

https://ria.ru/20220124/mugler-1769202847.html

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мода, париж, новости культуры, стиль жизни