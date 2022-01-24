В Париже началась Неделя высокой моды
С объемов Schiaparelli и нежного Dior: в Париже началась Неделя высокой моды
© REUTERS / Violeta Santos MouraМодели во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В Париже началась Неделя высокой моды (Paris Couture Week) в привычном допандемийном формате — со зрителями в зале, сообщает WWD.
Показом-открытия стала презентация космической весенне-летней коллекцией бренда Schiaparelli, который с 2019 года возглавляет Дэниел Розберри. Он сделал акцент на объеме, "сумасшедших" вышивках и фурнитуре, но при этом не экспериментировал с силуэтом.
Из-за этого кутюрная коллекция Schiaparelli в сочетании со сдержанной цветовой гаммой, состоящей всего из трех цветов — черного, белого и фирменного золота, смотрелась одновременно торжественно, сюрреалистично и забавно.
Гостями показа стали многие знаменитости, в том числе рэпер Канье Уэст (Йе), который пришел на модное шоу с новой подругой — актрисой и моделью Джулией Фокс. Оба появились в черных кожаных костюмах, явно вдохновленных франшизой "Матрица".
© AFP 2022 / Christophe ArchambaultМодели во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
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Модели во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
© REUTERS / Violeta Santos MouraМодель во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
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Модель во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo FuentesМодель перед началом показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
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Модель перед началом показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
1 из 3
Модели во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
2 из 3
Модель во время показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
3 из 3
Модель перед началом показа коллекции Dior Весна-Лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже
В первый день Paris Couture Week также состоялся показ Dior Haute Couture. Мария Грация Кьюри сосредоточилась на нежных вышивках, роскошных тканях и работах индийских художников Мадхви и Ману Пареха.
Всего в парижской неделе Высокой моды, которая продлится до 27 января, примут участие 15 ведущих мировых брендов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне, отмечают в WWD. В эти дни весенне-летние коллекции представят Chanel, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Elie Saab, Fendi и другие.