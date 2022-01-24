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Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву - РИА Новости, 25.01.2022
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T23:18
2022-01-25T00:46
в мире
сша
европа
нато
министерство обороны сша
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Это посылает явный сигнал, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам в НАТО", - сказал Кирби в ответ на вопрос о том, как действия Штатов помогут УкраинеОн отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. "Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО", - сказал Кирби.Ранее он сообщил, что Пентагон привел порядка 8,5 тысячи военных на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу на фоне ситуации вокруг Украины, решений об их отправке пока не принималось.
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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия
23:18 24.01.2022 (обновлено: 00:46 25.01.2022)
 
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву

Джон Кирби заявил, что подготовка к отправке военных США в Европу говорит о единстве НАТО

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Это посылает явный сигнал, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам в НАТО", - сказал Кирби в ответ на вопрос о том, как действия Штатов помогут Украине
Он отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. "Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО", - сказал Кирби.
Ранее он сообщил, что Пентагон привел порядка 8,5 тысячи военных на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу на фоне ситуации вокруг Украины, решений об их отправке пока не принималось.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреСШАЕвропаНАТОМинистерство обороны СШАДжон КирбиРоссия
 
 
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