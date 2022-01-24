https://ria.ru/20220124/evropa-1769339002.html

Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву

Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву - РИА Новости, 25.01.2022

Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву

Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T23:18

2022-01-24T23:18

2022-01-25T00:46

в мире

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нато

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Это посылает явный сигнал, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам в НАТО", - сказал Кирби в ответ на вопрос о том, как действия Штатов помогут УкраинеОн отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. "Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО", - сказал Кирби.Ранее он сообщил, что Пентагон привел порядка 8,5 тысячи военных на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу на фоне ситуации вокруг Украины, решений об их отправке пока не принималось.

https://ria.ru/20220124/diplomatiya-1769338564.html

сша

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россия

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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия