https://ria.ru/20220124/evropa-1769339002.html
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву - РИА Новости, 25.01.2022
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T23:18
2022-01-24T23:18
2022-01-25T00:46
в мире
сша
европа
нато
министерство обороны сша
джон кирби
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Подготовка к отправке американских сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Это посылает явный сигнал, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам в НАТО", - сказал Кирби в ответ на вопрос о том, как действия Штатов помогут УкраинеОн отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. "Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО", - сказал Кирби.Ранее он сообщил, что Пентагон привел порядка 8,5 тысячи военных на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу на фоне ситуации вокруг Украины, решений об их отправке пока не принималось.
https://ria.ru/20220124/diplomatiya-1769338564.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия
23:18 24.01.2022 (обновлено: 00:46 25.01.2022)
Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
Джон Кирби заявил, что подготовка к отправке военных США в Европу говорит о единстве НАТО