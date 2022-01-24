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Курс евро превысил 89 рублей впервые с 20 июля, доллар достиг 79 рублей
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 20 июля, доллар достиг 79 рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 20 июля, доллар достиг 79 рублей
Курс рубля усиливает падение: евро превысил 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:53
2022-01-24T13:53
2022-01-24T14:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
московская биржа
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: евро превысил 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.На 14:01 мск американская валюта расчетами "завтра" подскакивает на 1,56 рубля, до 78,99 рубля, а минутами ранее поднималась до 79 рублей — максимум с ноября 2020 года.Евро дорожал на 1,49 рубля и достиг 89,36 рубля впервые с 20 июля 2021 года.На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.При этом, по мнению некоторых аналитиков, ситуация скорректируется благодаря высоким ценам на энергоносители. Владимир Соловьев из Промсвязьбанка надеется на возврат индекса Мосбиржи к уровню 3500 пунктов.По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить неопределенности в вопросах международной политики в ожидании ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.
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экономика, евро, московская биржа, россия
13:53 24.01.2022 (обновлено: 14:45 24.01.2022)
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 20 июля, доллар достиг 79 рублей
Курс евро превысил 89 рублей впервые с лета 2021 года, доллар подорожал до 79 рублей
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: евро превысил 89 рублей, доллар достиг отметки в 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 14:01 мск американская валюта расчетами "завтра" подскакивает на 1,56 рубля, до 78,99 рубля, а минутами ранее поднималась до 79 рублей — максимум с ноября 2020 года.
Евро дорожал на 1,49 рубля и достиг 89,36 рубля впервые с 20 июля 2021 года.
На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.
При этом, по мнению некоторых аналитиков, ситуация скорректируется благодаря высоким ценам на энергоносители. Владимир Соловьев из Промсвязьбанка надеется на возврат индекса Мосбиржи к уровню 3500 пунктов.
По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить неопределенности в вопросах международной политики в ожидании ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.