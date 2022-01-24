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Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января - РИА Новости, 24.01.2022
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января
Курс рубля продолжает падение, евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:23
2022-01-24T11:23
2022-01-24T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Курс рубля продолжает падение, евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января, свидетельствуют данные торгов.Европейская валюта расчетами "завтра" к 11:33 мск выросла на 17 копеек — до 88,04 рубля. При этом минутами ранее она торговалась на отметке 88,09 рубля.Курс доллара на 12:08 мск повысился на 82 копейки и впервые с апреля 2021 года поднялся выше 78 рублей — до 78,25 рубля.Апрельский фьючерс марки Brent дорожает на 0,57%, до 87,58 доллара за баррель. По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить ожидания ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
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экономика, евро, московская биржа, brent, россия
11:23 24.01.2022 (обновлено: 13:05 24.01.2022)
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Курс рубля продолжает падение, евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января, свидетельствуют данные торгов.
Европейская валюта расчетами "завтра" к 11:33 мск выросла на 17 копеек — до 88,04 рубля. При этом минутами ранее она торговалась на отметке 88,09 рубля.
Курс доллара на 12:08 мск повысился на 82 копейки и впервые с апреля 2021 года поднялся выше 78 рублей — до 78,25 рубля.
Апрельский фьючерс марки Brent
дорожает на 0,57%, до 87,58 доллара за баррель.
По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить ожидания ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности.