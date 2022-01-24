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https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769333300.html
В СНБО заявили, что не видят массовой эвакуации дипломатов из Украины
В СНБО заявили, что не видят массовой эвакуации дипломатов из Украины - РИА Новости, 24.01.2022
В СНБО заявили, что не видят массовой эвакуации дипломатов из Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины не наблюдает массового выезда дипломатов из страны, о планах эвакуации заявили только три посольства, заявил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T22:01
2022-01-24T22:06
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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины не наблюдает массового выезда дипломатов из страны, о планах эвакуации заявили только три посольства, заявил на брифинге в понедельник секретарь СНБО Алексей Данилов."На сегодняшний день у нас есть информация о трех посольствах, речь идет о трех странах (заявивших о планах эвакуации – ред.), 49 стран не принимают участия в этих вещах. Каждая страна самостоятельно определяется в том, что касается их граждан, которые находятся на территории нашей страны", - сказал Данилов.Он отметил, что на сегодня нет массового выезда дипломатов, в том числе российских из Украины. "Была большая дезинформационная война относительно того, что сотрудники (дипломатических – ред.) учреждений РФ массово покидают нашу страну, мы этого не видим… Еще раз подчеркиваю, мы не видим массового выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", - сказал Данилов.Он отметил, что о предложениях эвакуации сотрудникам своих посольств заявили США, Великобритания и Австралия.
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в мире, данилов, сша, алексей данилов, россия
22:01 24.01.2022 (обновлено: 22:06 24.01.2022)
 
В СНБО заявили, что не видят массовой эвакуации дипломатов из Украины

Глава СНБО Украины Данилов: Киев не наблюдает массового выезда дипломатов из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины не наблюдает массового выезда дипломатов из страны, о планах эвакуации заявили только три посольства, заявил на брифинге в понедельник секретарь СНБО Алексей Данилов.
"На сегодняшний день у нас есть информация о трех посольствах, речь идет о трех странах (заявивших о планах эвакуации – ред.), 49 стран не принимают участия в этих вещах. Каждая страна самостоятельно определяется в том, что касается их граждан, которые находятся на территории нашей страны", - сказал Данилов.
Он отметил, что на сегодня нет массового выезда дипломатов, в том числе российских из Украины. "Была большая дезинформационная война относительно того, что сотрудники (дипломатических – ред.) учреждений РФ массово покидают нашу страну, мы этого не видим… Еще раз подчеркиваю, мы не видим массового выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", - сказал Данилов.
Он отметил, что о предложениях эвакуации сотрудникам своих посольств заявили США, Великобритания и Австралия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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