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https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769256111.html
В Чехии ответили на вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева
В Чехии ответили на вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева - РИА Новости, 24.01.2022
В Чехии ответили на вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева
МИД Чехии пока не планирует отъезд домой из Киева сотрудников посольства или членов их семей, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь дипведомства... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:22
2022-01-24T14:22
в мире
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минобороны чехии
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ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. МИД Чехии пока не планирует отъезд домой из Киева сотрудников посольства или членов их семей, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь дипведомства Ленка До."Что касается возможного отъезда членов семей сотрудников нашего посольства (в Киеве) или непосредственно самих сотрудников (посольства), то МИД Чехии в данный момент этого не планирует", - сказала До.По ее словам, в МИД республики ситуацию на Украине ежедневно обсуждает и оценивает специальная группа экспертов.В пятницу глава чешского МИД Ян Липавский заявил журналистам, что Чехия готова к самому худшему варианту развития ситуации на Украине, в том числе готова поддержать возможные новые санкции против РФ. При этом министр подчеркнул необходимость сохранения коммуникационных каналов с Россией.В свою очередь глава Минобороны Чехии Яна Чернохова сообщала, что правительство республики обсудит в среду ее предложение о направлении на Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769252034.html
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в мире, украина, киев, сша, чехия, мид чехии, минобороны чехии, россия
14:22 24.01.2022
 
В Чехии ответили на вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева

Пресс-секретарь МИД Чехии До: ведомство пока не планирует отъезд дипломатов из Киева

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. МИД Чехии пока не планирует отъезд домой из Киева сотрудников посольства или членов их семей, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь дипведомства Ленка До.
"Что касается возможного отъезда членов семей сотрудников нашего посольства (в Киеве) или непосредственно самих сотрудников (посольства), то МИД Чехии в данный момент этого не планирует", - сказала До.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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По ее словам, в МИД республики ситуацию на Украине ежедневно обсуждает и оценивает специальная группа экспертов.
В пятницу глава чешского МИД Ян Липавский заявил журналистам, что Чехия готова к самому худшему варианту развития ситуации на Украине, в том числе готова поддержать возможные новые санкции против РФ. При этом министр подчеркнул необходимость сохранения коммуникационных каналов с Россией.
В свою очередь глава Минобороны Чехии Яна Чернохова сообщала, что правительство республики обсудит в среду ее предложение о направлении на Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
 
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