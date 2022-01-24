https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769252034.html

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева - РИА Новости, 24.01.2022

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации, советуют находящимся на Украине австралийским гражданам... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:02

2022-01-24T14:02

2022-01-24T16:34

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации, советуют находящимся на Украине австралийским гражданам покинуть страну, сообщает австралийский МИД."Сейчас мы советуем не совершать поездок на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Австралийское правительство распорядилось о выезде семей сотрудников австралийского посольства из Киева. Если вы на Украине, вам необходимо сейчас уехать коммерческими видами транспорта, если это безопасно", - говорится в рекомендации.В понедельник австралийское правительство повысило рекомендации по Украине и призвало граждан "не посещать" страну и покинуть Украину, учитывая тот факт, что вскоре авиасообщение со страной может измениться. Австралийские власти открыли портал для пребывающих на Украине граждан, где можно зарегистрироваться и сообщить свое местонахождение."Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", - добавили в правительстве.На Украине находятся около 1400 австралийских граждан, однако правительство Австралии пока это не подтверждает, сообщила местная газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники.Ранее Австралия пообещала Украине поддержку, но исключила предоставление прямой военной помощи.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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