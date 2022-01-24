https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769229541.html

В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины

В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины - РИА Новости, 24.01.2022

В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины

Министерство иностранных дел Германии регулярно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине и готово к любым ситуациям, но сфокусировано на попытках снизить... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:09

2022-01-24T12:09

2022-01-24T12:59

в мире

украина

мид германии

германия

анналена бербок

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии регулярно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине и готово к любым ситуациям, но сфокусировано на попытках снизить напряженность вокруг страны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы в последние недели регулярно оцениваем ситуацию с европейскими партнерами в отношении того, как мы можем реагировать наиболее оперативным образом. Хочу четко сказать - речь идет об условном наклонении. Мы находимся в ситуации, когда речь больше о том, как снизить напряжение, чтобы мы продолжали диалог, чтобы четко заявляли российскому правительству, что мы должны оставаться в диалоге, мы должны использовать все форматы. И в то же время мы готовы к любой ситуации, в том числе с оглядкой на безопасность наших сотрудников", - заявила она перед переговорами глав МИД ЕС.Она добавила, что безопасность сотрудников МИД "имеет высший приоритет". Министр также отметила, что на Украине работают также и немецкие компании, поэтому экономическая поддержка страны имеет центральное значение. "Поэтому ситуация не должна вести к подрыву безопасности инвестиций на Украине", - заявила Бербок.

https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html

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в мире, украина, мид германии, германия, анналена бербок