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https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769229541.html
В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины
В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины - РИА Новости, 24.01.2022
В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины
Министерство иностранных дел Германии регулярно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине и готово к любым ситуациям, но сфокусировано на попытках снизить... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:09
2022-01-24T12:59
в мире
украина
мид германии
германия
анналена бербок
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии регулярно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине и готово к любым ситуациям, но сфокусировано на попытках снизить напряженность вокруг страны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы в последние недели регулярно оцениваем ситуацию с европейскими партнерами в отношении того, как мы можем реагировать наиболее оперативным образом. Хочу четко сказать - речь идет об условном наклонении. Мы находимся в ситуации, когда речь больше о том, как снизить напряжение, чтобы мы продолжали диалог, чтобы четко заявляли российскому правительству, что мы должны оставаться в диалоге, мы должны использовать все форматы. И в то же время мы готовы к любой ситуации, в том числе с оглядкой на безопасность наших сотрудников", - заявила она перед переговорами глав МИД ЕС.Она добавила, что безопасность сотрудников МИД "имеет высший приоритет". Министр также отметила, что на Украине работают также и немецкие компании, поэтому экономическая поддержка страны имеет центральное значение. "Поэтому ситуация не должна вести к подрыву безопасности инвестиций на Украине", - заявила Бербок.
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в мире, украина, мид германии, германия, анналена бербок
12:09 24.01.2022 (обновлено: 12:59 24.01.2022)
 
В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины

Глава МИД Германии Бербок о возможной эвакуации дипломатов с Украины: анализируем ситуацию

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии регулярно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине и готово к любым ситуациям, но сфокусировано на попытках снизить напряженность вокруг страны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы в последние недели регулярно оцениваем ситуацию с европейскими партнерами в отношении того, как мы можем реагировать наиболее оперативным образом. Хочу четко сказать - речь идет об условном наклонении. Мы находимся в ситуации, когда речь больше о том, как снизить напряжение, чтобы мы продолжали диалог, чтобы четко заявляли российскому правительству, что мы должны оставаться в диалоге, мы должны использовать все форматы. И в то же время мы готовы к любой ситуации, в том числе с оглядкой на безопасность наших сотрудников", - заявила она перед переговорами глав МИД ЕС.
Она добавила, что безопасность сотрудников МИД "имеет высший приоритет". Министр также отметила, что на Украине работают также и немецкие компании, поэтому экономическая поддержка страны имеет центральное значение. "Поэтому ситуация не должна вести к подрыву безопасности инвестиций на Украине", - заявила Бербок.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
12:19
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
 
В миреУкраинаМИД ГерманииГерманияАнналена Бербок
 
 
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