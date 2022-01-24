https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769216387.html

В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева

В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева - РИА Новости, 24.01.2022

В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не увязывает переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:12

2022-01-24T11:12

2022-01-24T11:34

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энтони блинкен

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не увязывает переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с решением Вашингтона эвакуировать американское посольство в Киеве.Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Находящимся на Украине американским гражданам рекомендуется рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. При этом высокопоставленный представитель госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса."Они (госдепартамент) предупреждение своим гражданам, ну и наверное не своим, а всем, относительно того, что на Украину ездить опасно, опубликовали еще, мне кажется, недели две назад, дней 10 назад... Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, что Лавров сказал Блинкену в Женеве, что США решили эвакуировать сотрудников посольства в Киеве."Посольство работает в штатном режиме. Действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали", - добавила Захарова."Во-первых, так вообще бывает обычно перед Новым Годом, во-вторых, вообще-то, обстановочка там в отношении нашего РЗУ накалялась не первый год, мы об этом говорили буквально каждый месяц", - сообщила она.В Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html

https://ria.ru/20220124/diplomaty-1769205034.html

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киев, сша, россия, политика, сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен