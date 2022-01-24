В США заявили, что не считают эскалацию вокруг Украины неизбежной
В госдепе заявили, что не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой
Украинские военные
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности, заявил высокопоставленный представитель госдепа.
"Мы предпринимаем шаги сейчас, потому что Россия разместила 100 тысяч солдат на украинской границе. Мы не знаем, принял ли (президент РФ Владимир) Путин окончательное решение о вторжении, но он обеспечил возможности для этого", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказумемыми", - заявил чиновник.
Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.