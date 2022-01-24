https://ria.ru/20220124/eskalatsiya-1769184234.html

В США заявили, что не считают эскалацию вокруг Украины неизбежной

В США заявили, что не считают эскалацию вокруг Украины неизбежной - РИА Новости, 24.01.2022

В США заявили, что не считают эскалацию вокруг Украины неизбежной

США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности, заявил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:25

2022-01-24T03:25

2022-01-24T03:25

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности, заявил высокопоставленный представитель госдепа.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказумемыми", - заявил чиновник.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220124/napryazhennost-1769183995.html

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