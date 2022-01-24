Движок работает, щепки летят: вторая жизнь новогодней елки
Участники акции "Ёлочный круговорот" в Москве
Людей можно разделить на два типа: тех, кто выбрасывает из дома елку сразу после старого Нового года, и героев интернет-мемов, выносящих засохшее дерево на мусорку только весной. Для тех москвичей, кто не хочет превратить главный новогодний символ в печальный экспонат гербария, рассказываем, куда можно и нужно его отнести, чтобы еще и пользу принести городу.
Натуральная ингаляция
На самом деле москвичи с каждым годом все активнее несут оставшиеся с Нового года ели в пункты приема, организованные специалистами комплекса городского хозяйства в рамках программы "Елочный круговорот". С начала 2022 года в столице работают более 580 пунктов, 11 из них – на природных территориях. Они действуют до 20 февраля, поэтому у жителей столицы еще много времени, чтобы успеть экологично утилизировать свою елочку. К середине января елочек набирается достаточно, чтобы запустить переработку.
В Москве организовано три основных пункта переработки новогодних деревьев: в Зеленограде, Кузьминском и Ульяновском лесопарках. Последний оснащен самыми крупными дробильными агрегатами – сразу двумя машинами марки Man. Именно здесь специалисты Мосприроды демонстрируют процесс переработки елок, сосен и других хвойных деревьев в действии.
Огромная пирамида из елочек, еще недавно украшавших гостиные москвичей, лежит по одну сторону дороги, а с другой уже возвышается гора опилок. На глазах журналистов грузовой ковш поднимает деревья в воздух, захватывая разом сразу несколько штук, и погружает в своеобразный блендер – измельчитель, установленный над кузовом автомобиля. В нем дерево перерабатывается в щепу и с характерным треском вылетает через трубу на другую сторону дороги. В воздухе в этот момент разливается приятный аромат хвои, и, вдыхая его, ты словно делаешь ингаляцию.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУтилизация новогодних деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот" в Москве
Утилизация новогодних деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот" в Москве
При благоприятной погоде одна такая машина может переработать 10-15 тысяч деревьев за сутки, рассказывает собравшимся заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. При отрицательных температурах переработка не проводится, поскольку замерзает дизельное топливо.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова во время акции "Ёлочный круговорот" в Москве
Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова во время акции "Ёлочный круговорот" в Москве
В результате переработки можно получить как чистую щепу, так и плодородную почву, грунт.
"После того, как новогоднее дерево попадает в пункт приема, его отвозят в пункт переработки. Там с помощью специальной дробилки собранные деревья перерабатываются в щепу. Ну а щепу специалисты комплекса городского хозяйства в дальнейшем используют в природных парках при обустройстве экологических троп и в вольерных комплексах. Также её используют для мульчирования деревьев", – объясняет Струкова.
Учитывая, что и сами ели были выращены в специализированных питомниках, получается замкнутый цикл жизни дерева. Щепу развезут по природным паркам в течение ближайших недель.
Без украшений и мишуры
Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Тогда действовал только один пункт приема в экоцентре "Битцевский лес" Мосприроды, деревья принимали в течение десяти дней, а всего удалось собрать более 300 елей. За несколько лет показатели выросли в десятки раз: в прошлом году в рамках "Елочного круговорота" москвичи сдали почти 45 тысяч елей. "Мы переработали их и получили почти 180 кубометров щепы", – говорит заместитель руководителя Мосприроды.
Изменились и масштабы акции – сейчас она покрывает почти всю территорию города, и у каждого москвича в шаговой доступности от дома имеется свой пункт приема елей. График работы и точное местоположение пунктов можно узнать на портале открытых данных правительства Москвы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУтилизация новогодних деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот" в Москве
Утилизация новогодних деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот" в Москве
По опыту прошлых лет основного пика активности ожидают после крещенских праздников, тогда и будут подведены предварительные итоги акции.
"В первую очередь основная задача для нас – прививать культуру осознанного потребления среди горожан, формировать привычку разделять отходы. Потому что, если ели, которые стояли и украшали квартиры в новогодние праздники, будут просто выброшены на полигоны, где отсутствуют условия для разложения, позитивного эффекта не будет. Куда лучше сдавать их в пункты переработки. Отмечу, что деревья мы принимаем без мишуры и каких-либо украшений", – напоминает Струкова.
Пункты приема в Москве будут действовать до 20 февраля, но при повышенном спросе срок их работы могут продлить.