https://ria.ru/20220124/eksperimenty-1769178766.html

Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова

Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2022

Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова

Запад использует Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T00:26

2022-01-24T00:26

2022-01-24T00:46

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Запад использует Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что это позволяет западным странам "поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать". При этом, констатировала Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны России и нарушения ею международного права. "Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим", - добавила она.В воскресенье Захарова предупредила, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными.Перед этим МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. По словам Захаровой, Лондон "заранее подготовил материал".Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, утверждает, что у его семьи там "арестованы активы". Он заявил, что не понимает, каким образом "это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса", — "это вопрос к мистеру Бину".Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Такие заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры".

https://ria.ru/20220123/zayavlenie-1769097690.html

https://ria.ru/20220123/ucheniya-1769177227.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире