00:26 24.01.2022 (обновлено: 00:46 24.01.2022)
Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Запад использует Украину для реализации своих интересов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Запад использует Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные", - сказала она в интервью "Известиям".
Дипломат отметила, что это позволяет западным странам "поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать".
При этом, констатировала Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны России и нарушения ею международного права. "Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим", - добавила она.
В воскресенье Захарова предупредила, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными.
Перед этим МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. По словам Захаровой, Лондон "заранее подготовил материал".
Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, утверждает, что у его семьи там "арестованы активы". Он заявил, что не понимает, каким образом "это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса", — "это вопрос к мистеру Бину".
Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Такие заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры".