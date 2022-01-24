https://ria.ru/20220124/ekonomika-1769265412.html

В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках

В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках

Периоды спада на финансовых рынках обычно сменяются ростом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нынешнюю ситуацию с рынком... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:00

2022-01-24T15:00

2022-01-24T16:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

евро

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Периоды спада на финансовых рынках обычно сменяются ростом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нынешнюю ситуацию с рынком акций.В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить неопределенности в вопросах международной политики в ожидании ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.Он добавил, что сейчас все рынки находятся в "глубоком пессимизме", но за таким периодом должно последовать рост — более или менее стремительный.Как подчеркнул представитель Кремля, чем раньше оппоненты Москвы откажутся от "провокационных, истеричных действий", тем быстрее начнет уходить "пессимистический настрой".Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.При этом сегодня блок выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/rubl-1769251171.html

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экономика, рубль, доллар, евро, дмитрий песков, россия