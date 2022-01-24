https://ria.ru/20220124/ekonomika-1769265412.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках
Периоды спада на финансовых рынках обычно сменяются ростом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нынешнюю ситуацию с рынком... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:00
2022-01-24T15:00
2022-01-24T16:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Периоды спада на финансовых рынках обычно сменяются ростом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нынешнюю ситуацию с рынком акций.В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить неопределенности в вопросах международной политики в ожидании ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.Он добавил, что сейчас все рынки находятся в "глубоком пессимизме", но за таким периодом должно последовать рост — более или менее стремительный.Как подчеркнул представитель Кремля, чем раньше оппоненты Москвы откажутся от "провокационных, истеричных действий", тем быстрее начнет уходить "пессимистический настрой".Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.При этом сегодня блок выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".
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экономика, рубль, доллар, евро, дмитрий песков, россия
15:00 24.01.2022 (обновлено: 16:06 24.01.2022)
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках
Песков о финансовых рынках: чем раньше оппоненты прекратят истерику, тем скорее будет рост
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Периоды спада на финансовых рынках обычно сменяются ростом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нынешнюю ситуацию с рынком акций.
В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.
По мнению экспертов, причиной нестабильности российской валюты могут служить неопределенности в вопросах международной политики в ожидании ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сейчас все рынки находятся в "глубоком пессимизме", но за таким периодом должно последовать рост — более или менее стремительный.
Как подчеркнул представитель Кремля, чем раньше оппоненты Москвы откажутся от "провокационных, истеричных действий", тем быстрее начнет уходить "пессимистический настрой".
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.
При этом сегодня блок выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".