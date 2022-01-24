https://ria.ru/20220124/dtp-1769199998.html

В Сочи водитель автобуса сбил пешехода

В Сочи водитель автобуса сбил пешехода - РИА Новости, 24.01.2022

В Сочи водитель автобуса сбил пешехода

Водитель автобуса, двигавшегося по федеральной трассе Джубга-Сочи, насмерть сбил 42-летнюю женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:53

2022-01-24T09:53

2022-01-24T09:53

происшествия

краснодарский край

авто

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СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Водитель автобуса, двигавшегося по федеральной трассе Джубга-Сочи, насмерть сбил 42-летнюю женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.По информации ведомства, ДТП произошло в 7.30 24 января."По предварительным данным, водитель автобуса "ЛиАЗ" допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в результате ДТП 42-летняя женщина погибла. Сейчас инспекторы работают на месте, устанавливая обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220123/perekhod-1769116312.html

https://ria.ru/20220117/dtp-1768153599.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, авто