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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html
В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог
В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог - РИА Новости, 24.01.2022
В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог
Сервис контроля зимнего содержания дорог создан в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:07
2022-01-24T17:07
белгородская область
общество
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Сервис контроля зимнего содержания дорог создан в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство."В режиме реального времени публичный сервис позволяет увидеть, сколько техники задействовано на дорогах всех муниципалитетов региона, где именно она находится, и километраж убранной территории. По окончанию дня можно посмотреть общее количество техники, участвовавшей в уборке", - говорится в сообщении.Во время представления программы на еженедельном оперативном совещании, которое состоялось в понедельник в облправительстве, сервис показывал, что в Белгороде из 49 работало 19 единиц техники, которая очистила от снега 901 километр дорог."На первом этапе нам нужен 100% охват работы муниципальной техники. Мы выделили огромные деньги из областного бюджета на ее приобретение. Поэтому мне нужно, чтобы она с максимальной эффективностью работала на улицах и на дорогах области, а не стояла в гаражах. Мы будем с вами анализировать и отслеживать, в каком объеме главы вывели технику на уборку улиц. Если из 40 или 60 машин, как вы сейчас представили, работало только 19, глава должен будет объяснить причину", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что при плохих погодных условиях на всех участках должна быть организована работа в три смены."То есть, загрузка техники должна быть максимальной. Чтобы люди видели эффективность работы муниципальной государственной власти и понимали текущий объём работы в связи с погодной ситуацией", - пояснил Гладков.На приобретение регионом техники по инициативе губернатора было выделено 2,5 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда рублей было направлено именно на коммунальную технику для работы в зимний период (1105 единиц техники). В 2021 году приобретено 624 единицы, остальную технику планируется закупить уже в этом году. Всего за два года планируется направить в районы и городские округа 1 291 единицу техники.
https://ria.ru/20220118/vrp-1768449970.html
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общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
17:07 24.01.2022
 
В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог

Власти Белгородской области создали сервис контроля зимнего содержания дорог в регионе

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение в зимний период
Дорожное движение в зимний период - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дорожное движение в зимний период
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Сервис контроля зимнего содержания дорог создан в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство.
"В режиме реального времени публичный сервис позволяет увидеть, сколько техники задействовано на дорогах всех муниципалитетов региона, где именно она находится, и километраж убранной территории. По окончанию дня можно посмотреть общее количество техники, участвовавшей в уборке", - говорится в сообщении.
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Во время представления программы на еженедельном оперативном совещании, которое состоялось в понедельник в облправительстве, сервис показывал, что в Белгороде из 49 работало 19 единиц техники, которая очистила от снега 901 километр дорог.
"На первом этапе нам нужен 100% охват работы муниципальной техники. Мы выделили огромные деньги из областного бюджета на ее приобретение. Поэтому мне нужно, чтобы она с максимальной эффективностью работала на улицах и на дорогах области, а не стояла в гаражах. Мы будем с вами анализировать и отслеживать, в каком объеме главы вывели технику на уборку улиц. Если из 40 или 60 машин, как вы сейчас представили, работало только 19, глава должен будет объяснить причину", - сказал Гладков.
Губернатор добавил, что при плохих погодных условиях на всех участках должна быть организована работа в три смены.
"То есть, загрузка техники должна быть максимальной. Чтобы люди видели эффективность работы муниципальной государственной власти и понимали текущий объём работы в связи с погодной ситуацией", - пояснил Гладков.
На приобретение регионом техники по инициативе губернатора было выделено 2,5 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда рублей было направлено именно на коммунальную технику для работы в зимний период (1105 единиц техники). В 2021 году приобретено 624 единицы, остальную технику планируется закупить уже в этом году. Всего за два года планируется направить в районы и городские округа 1 291 единицу техники.
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