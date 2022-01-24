https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html

В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог

В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог - РИА Новости, 24.01.2022

В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог

Сервис контроля зимнего содержания дорог создан в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:07

2022-01-24T17:07

2022-01-24T17:07

белгородская область

общество

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:103:3458:2048_1920x0_80_0_0_5de521c844e1a7c79e328947e4b03d2d.jpg

БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Сервис контроля зимнего содержания дорог создан в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство."В режиме реального времени публичный сервис позволяет увидеть, сколько техники задействовано на дорогах всех муниципалитетов региона, где именно она находится, и километраж убранной территории. По окончанию дня можно посмотреть общее количество техники, участвовавшей в уборке", - говорится в сообщении.Во время представления программы на еженедельном оперативном совещании, которое состоялось в понедельник в облправительстве, сервис показывал, что в Белгороде из 49 работало 19 единиц техники, которая очистила от снега 901 километр дорог."На первом этапе нам нужен 100% охват работы муниципальной техники. Мы выделили огромные деньги из областного бюджета на ее приобретение. Поэтому мне нужно, чтобы она с максимальной эффективностью работала на улицах и на дорогах области, а не стояла в гаражах. Мы будем с вами анализировать и отслеживать, в каком объеме главы вывели технику на уборку улиц. Если из 40 или 60 машин, как вы сейчас представили, работало только 19, глава должен будет объяснить причину", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что при плохих погодных условиях на всех участках должна быть организована работа в три смены."То есть, загрузка техники должна быть максимальной. Чтобы люди видели эффективность работы муниципальной государственной власти и понимали текущий объём работы в связи с погодной ситуацией", - пояснил Гладков.На приобретение регионом техники по инициативе губернатора было выделено 2,5 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда рублей было направлено именно на коммунальную технику для работы в зимний период (1105 единиц техники). В 2021 году приобретено 624 единицы, остальную технику планируется закупить уже в этом году. Всего за два года планируется направить в районы и городские округа 1 291 единицу техники.

https://ria.ru/20220118/vrp-1768449970.html

https://ria.ru/20220120/uchastkovye-1768806217.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков