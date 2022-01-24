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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220124/doplaty-1769295164.html
Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей
Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей
Школьные педагоги и воспитатели детских садов Московской области будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:42
2022-01-24T17:41
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьные педагоги и воспитатели детских садов Московской области будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева."С 1 января этого года школьные педагоги и воспитатели детских садов будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей. Для нянечек вводится ежемесячная прибавка в 2,5 тысячи рублей", - сказано в сообщении.Пособие выплатят в феврале - сразу за январь и февраль. Нововведение коснётся 111 тысяч человек, отметили в публикации.
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общество, московская область (подмосковье)
17:42 24.01.2022
 

Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБанкнота номиналом пять тысяч рублей
Банкнота номиналом пять тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Банкнота номиналом пять тысяч рублей
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьные педагоги и воспитатели детских садов Московской области будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева.
"С 1 января этого года школьные педагоги и воспитатели детских садов будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей. Для нянечек вводится ежемесячная прибавка в 2,5 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
Пособие выплатят в феврале - сразу за январь и февраль. Нововведение коснётся 111 тысяч человек, отметили в публикации.
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