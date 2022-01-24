https://ria.ru/20220124/doplaty-1769295164.html

Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей

Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей - РИА Новости, 24.01.2022

Педагоги Подмосковья получат доплаты в размере 5 тысяч рублей

Школьные педагоги и воспитатели детских садов Московской области будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:42

2022-01-24T17:42

2022-01-24T17:41

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьные педагоги и воспитатели детских садов Московской области будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева."С 1 января этого года школьные педагоги и воспитатели детских садов будут получать дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей. Для нянечек вводится ежемесячная прибавка в 2,5 тысячи рублей", - сказано в сообщении.Пособие выплатят в феврале - сразу за январь и февраль. Нововведение коснётся 111 тысяч человек, отметили в публикации.

https://ria.ru/20220118/rabota-1768409012.html

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общество, московская область (подмосковье)