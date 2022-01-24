https://ria.ru/20220124/donbass-1769339130.html

В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем

В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем - РИА Новости, 24.01.2022

В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вернуть Донбасс военным путем Киеву не позволяют ответственность,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:20

2022-01-24T23:20

2022-01-24T23:20

в мире

украина

донбасс

алексей данилов

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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вернуть Донбасс военным путем Киеву не позволяют ответственность, патриотизм, гуманизм и нежелание грешить."Оккупированную территорию Донецкой и Луганской области мы вернем, вопрос времени. Можем ли мы ее вернуть военным путем? Мы не можем, потому что мы ответственные люди: погибнет гражданское население… кроме того, что мы должны быть патриотами, мы гуманисты – это дети, это женщины, это пожилые люди, мы не можем взять на себя такой грех", - сказал Данилов после заседания СНБО.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769338700.html

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в мире, украина, донбасс, алексей данилов