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https://ria.ru/20220124/donbass-1769329329.html
Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе
Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все для деэскалации ситуации в Донбассе. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:19
2022-01-24T22:42
в мире
киев
владимир зеленский
донбасс
минские соглашения
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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все для деэскалации ситуации в Донбассе."Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать, что все пропало", - сказал Зеленский по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале "Рада".Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.Минские соглашения по урегулированию гражданского конфликта предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако киевские власти все время затягивают выполнение договоренностей.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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в мире, киев, владимир зеленский, донбасс, минские соглашения
21:19 24.01.2022 (обновлено: 22:42 24.01.2022)
 
Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все для деэскалации ситуации в Донбассе.
"Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать, что все пропало", - сказал Зеленский по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале "Рада".
Украинский военный на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
21:01
В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению
Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения по урегулированию гражданского конфликта предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако киевские власти все время затягивают выполнение договоренностей.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреКиевВладимир ЗеленскийДонбассМинские соглашения
 
 
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