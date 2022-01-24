https://ria.ru/20220124/donbass-1769293034.html

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной - РИА Новости, 24.01.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной

Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:30

2022-01-24T17:30

2022-01-24T17:37

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.В воскресенье в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что выявили бронетехнику украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного в 25 километрах от Луганска. Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В зоне ответственности 24-й бригады (ВС Украины – ред.) зафиксированы две боевые бронированные машины и бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная", - сказал Мазейкин.По его словам, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками "в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".

https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html

https://ria.ru/20220124/donbass-1769246199.html

луганская народная республика

донбасс

попасная

луганск

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в мире, луганская народная республика, донбасс, попасная, ситуация в днр и лнр, луганск, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины