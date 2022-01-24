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https://ria.ru/20220124/donbass-1769293034.html
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной - РИА Новости, 24.01.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной
Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:30
2022-01-24T17:37
в мире
луганская народная республика
донбасс
попасная
ситуация в днр и лнр
луганск
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.В воскресенье в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что выявили бронетехнику украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного в 25 километрах от Луганска. Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В зоне ответственности 24-й бригады (ВС Украины – ред.) зафиксированы две боевые бронированные машины и бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная", - сказал Мазейкин.По его словам, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками "в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html
https://ria.ru/20220124/donbass-1769246199.html
луганская народная республика
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попасная
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в мире, луганская народная республика, донбасс, попасная, ситуация в днр и лнр, луганск, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины
17:30 24.01.2022 (обновлено: 17:37 24.01.2022)
 
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной

В разведке ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилом районе города Попасная

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.
В воскресенье в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что выявили бронетехнику украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного в 25 километрах от Луганска. Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
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В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс
"В зоне ответственности 24-й бригады (ВС Украины – ред.) зафиксированы две боевые бронированные машины и бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная", - сказал Мазейкин.
По его словам, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками "в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
Бойцы НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассПопаснаяСитуация в ДНР и ЛНРЛуганскДонецк (Донецкая область)Вооруженные силы Украины
 
 
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