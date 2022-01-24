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Народная милиция ДНР предложила ВСУ отказаться от наступления в Донбассе
Народная милиция ДНР предложила ВСУ отказаться от наступления в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
Народная милиция ДНР предложила ВСУ отказаться от наступления в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики предлагает офицерам и солдатам вооружённых сил Украины отказаться от наступления в Донбассе... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:36
2022-01-24T13:36
2022-01-24T13:36
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики предлагает офицерам и солдатам вооружённых сил Украины отказаться от наступления в Донбассе для сохранения своих жизней.Ранее в Народной милиции ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступательной операции в Донбассе."Украинским офицерам и солдатам с целью сохранения своих жизней предлагаем отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования", - заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/dnr-1769243811.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
Народная милиция ДНР предложила ВСУ отказаться от наступления в Донбассе
Народная милиция ДНР предложила украинским военным отказаться от наступления в Донбассе