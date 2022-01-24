https://ria.ru/20220124/donbass-1769241302.html

Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе

Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022

Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:18

2022-01-24T13:18

2022-01-24T13:40

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины - это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1"."Помимо этого вызывают серьезное опасение системы достаточно серьезные - и, увы, Донбасс знаком с ними. Я говорю о системах "Смерч", "Ураган". Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события - имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет", - добавил Пушилин.Поэтому ДНР "находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно", добавил он.

https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769125025.html

https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769148887.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, донецкая народная республика