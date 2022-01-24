https://ria.ru/20220124/donbass-1769241302.html
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе
В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:18
2022-01-24T13:18
2022-01-24T13:40
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768876324_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_28bd60b2a322784796a94803331fb6d3.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины - это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1"."Помимо этого вызывают серьезное опасение системы достаточно серьезные - и, увы, Донбасс знаком с ними. Я говорю о системах "Смерч", "Ураган". Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события - имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет", - добавил Пушилин.Поэтому ДНР "находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно", добавил он.
https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769125025.html
https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769148887.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768876324_334:81:2957:2048_1920x0_80_0_0_dc3030254f2d5b94be4ac6151f169dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
13:18 24.01.2022 (обновлено: 13:40 24.01.2022)
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе
Глава ДНР Пушилин: Украина готовится к наступлению, подтягивает артиллерию и танки