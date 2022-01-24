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Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе
В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:18
2022-01-24T13:40
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины - это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1"."Помимо этого вызывают серьезное опасение системы достаточно серьезные - и, увы, Донбасс знаком с ними. Я говорю о системах "Смерч", "Ураган". Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события - имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет", - добавил Пушилин.Поэтому ДНР "находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно", добавил он.
https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769125025.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
13:18 24.01.2022 (обновлено: 13:40 24.01.2022)
 
Пушилин заявил о подготовке Украиной наступления в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: Украина готовится к наступлению, подтягивает артиллерию и танки

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины - это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
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Поэтому ДНР "находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно", добавил он.
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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