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Украинские силовики готовятся к наступлению, заявили в ДНР
Украинские силовики готовятся к наступлению, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.01.2022
Украинские силовики готовятся к наступлению, заявили в ДНР
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики узнало о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:15
2022-01-24T13:23
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики узнало о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп."Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению", — сказал журналистам представитель ведомства.По его словам, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам приказали находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. В танковые батальоны прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники, проверки установки элементов динамической защиты на танки, восполнением боеприпасов и топлива."Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева. — Прим. ред.) сорока военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО", — отметили в ДНР.Представитель оборонного ведомства добавил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П, которые в состоянии проделать проходы в минных полях шириной от шести до 14 метров. Также начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из расположения в Одесской области. Переброску 28-й бригады в район военной операции в Донбассе командование проводит под легендой плановых тактико-специальных учений."Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться", — заключил спикер ведомства.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения около 120 тысяч военных.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220123/samolet-1769169799.html
https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, россия
11:15 24.01.2022 (обновлено: 13:23 24.01.2022)
 
Украинские силовики готовятся к наступлению, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики узнало о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп.
"Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению", — сказал журналистам представитель ведомства.
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По его словам, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам приказали находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. В танковые батальоны прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники, проверки установки элементов динамической защиты на танки, восполнением боеприпасов и топлива.
"Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева. — Прим. ред.) сорока военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО", — отметили в ДНР.
Представитель оборонного ведомства добавил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П, которые в состоянии проделать проходы в минных полях шириной от шести до 14 метров. Также начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из расположения в Одесской области. Переброску 28-й бригады в район военной операции в Донбассе командование проводит под легендой плановых тактико-специальных учений.
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"Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться", — заключил спикер ведомства.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения около 120 тысяч военных.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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