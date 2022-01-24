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Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара поднялся выше 79 рублей - РИА Новости, 24.01.2022

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс рубля усиливает падение, доллар достиг отметки в 79 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:03

2022-01-24T14:03

2022-01-24T14:12

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ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Курс рубля усиливает падение, доллар достиг отметки в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск подскакивает на 1,56 рубля, до 78,99 рубля (минутами ранее поднимался до 79 рублей, максимума с осени позапрошлого года).

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в мире, доллар, московская биржа, россия