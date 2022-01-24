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Курс доллара поднялся выше 78 рублей
Курс доллара поднялся выше 78 рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Курс доллара поднялся выше 78 рублей
Курс рубля продолжает падение, доллар поднялся выше 78 рублей, впервые с 7 апреля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:12
2022-01-24T12:12
2022-01-24T12:18
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Курс рубля продолжает падение, доллар поднялся выше 78 рублей, впервые с 7 апреля, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.08 мск растет на 82 копейки, до 78,25 рубля, а минутами ранее поднимался до 78,31 рубля.Курс евро растет на 77 копеек, до уровня 88,64 рубля.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается в то же время на 0,24%, до 87,3 доллара за баррель.
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доллар, экономика, рубль, евро, brent, цены на нефть, динамика курсов валют, россия
12:12 24.01.2022 (обновлено: 12:18 24.01.2022)
Курс доллара поднялся выше 78 рублей
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля 2021 года