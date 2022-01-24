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В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным
В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным - РИА Новости, 24.01.2022
В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным
Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:45
2022-01-24T11:24
в мире
мид украины
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала и обязал всех членов их семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью."В МИД приняли к сведению решение государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в понедельник. В министерстве отметили, что фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло. "Важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - говорится в заявлении."Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - подчеркнули в МИД.Также в МИД Украины призвали спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа и отметили, что это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами.Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вся украинская дипломатия консолидируют поддержку Украины со стороны международных партнеров. "В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - добавили в МИД.Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220118/evakuatsiya-1768356971.html
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в мире, мид украины, украина, сша, ситуация в днр и лнр
10:45 24.01.2022 (обновлено: 11:24 24.01.2022)
 
В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным

МИД Украины назвал решение Госдепартамента США о вывозе дипломатов преждевременным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве.
Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала и обязал всех членов их семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
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МИД приняли к сведению решение государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
В министерстве отметили, что фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло. "Важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - говорится в заявлении.
"Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - подчеркнули в МИД.
Также в МИД Украины призвали спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа и отметили, что это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами.
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Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов с Украины, заявил Боррель
Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вся украинская дипломатия консолидируют поддержку Украины со стороны международных партнеров. "В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - добавили в МИД.
Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Переговоры Россия — США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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