https://ria.ru/20220124/diplomaty-1769210924.html

В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным

В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным - РИА Новости, 24.01.2022

В Киеве назвали решение Госдепа о вывозе дипломатов преждевременным

Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:45

2022-01-24T10:45

2022-01-24T11:24

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала и обязал всех членов их семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью."В МИД приняли к сведению решение государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в понедельник. В министерстве отметили, что фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло. "Важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - говорится в заявлении."Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - подчеркнули в МИД.Также в МИД Украины призвали спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа и отметили, что это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами.Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вся украинская дипломатия консолидируют поддержку Украины со стороны международных партнеров. "В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - добавили в МИД.Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.

https://ria.ru/20220118/evakuatsiya-1768356971.html

https://ria.ru/20220124/diplomaty-1769205034.html

https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769148887.html

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