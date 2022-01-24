https://ria.ru/20220124/diplomatiya-1769338564.html

Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине

Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине - РИА Новости, 24.01.2022

Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине

США не считают, что возможностей для дипломатии вокруг Украины не осталось, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:12

2022-01-24T23:12

2022-01-24T23:12

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вашингтон (город)

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не считают, что возможностей для дипломатии вокруг Украины не осталось, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы не говорим, что дипломатия умерла", - сказал Кирби на брифинге.Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают верить, что остаются возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769337527.html

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сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, джон кирби