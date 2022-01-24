https://ria.ru/20220124/diplomatiya-1769338564.html
Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
США не считают, что возможностей для дипломатии вокруг Украины не осталось, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T23:12
2022-01-24T23:12
2022-01-24T23:12
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не считают, что возможностей для дипломатии вокруг Украины не осталось, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы не говорим, что дипломатия умерла", - сказал Кирби на брифинге.Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают верить, что остаются возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769337527.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации вокруг Украины