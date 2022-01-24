https://ria.ru/20220124/dialog-1769321327.html

ЕС продолжит дипломатические усилия в диалоге с Россией, заявил Боррель

ЕС продолжит дипломатические усилия в диалоге с Россией, заявил Боррель - РИА Новости, 24.01.2022

ЕС продолжит дипломатические усилия в диалоге с Россией, заявил Боррель

Евросоюз продолжит дипломатические усилия по диалогу с Россией, несмотря на то, что риторика Москвы не внушает доверия, сказал глава дипломатии союза Жозеп... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:12

2022-01-24T20:12

2022-01-24T20:12

в мире

москва

евросоюз

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Евросоюз продолжит дипломатические усилия по диалогу с Россией, несмотря на то, что риторика Москвы не внушает доверия, сказал глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД."Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия", - сказал он.

https://ria.ru/20220124/nato-1769315988.html

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в мире, москва, евросоюз, жозеп боррель, россия