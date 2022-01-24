https://ria.ru/20220124/deti-1769250692.html
В Подмосковье дети чаще стали заболевать COVID-19
В Подмосковье дети чаще стали заболевать COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В Подмосковье дети чаще стали заболевать COVID-19
В Московской области изменилась возрастная структура заболевших коронавирусной инфекцией, стало больше болеть детей, отметила зампред правительства Подмосковья, РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:54
2022-01-24T13:54
2022-01-24T13:54
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
светлана стригункова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Московской области изменилась возрастная структура заболевших коронавирусной инфекцией, стало больше болеть детей, отметила зампред правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания с губернатором и главами округов."Хочу отметить изменение возрастной структуры заболевших. У нас стало больше болеть детей: от 0 до 9 лет - это плюс 2%, и от 10 до 19 лет - это плюс 6%", - сообщила министр.Количество заболевших старше 60 лет снизилось с 27 до 20%, добавила Стригункова. При этом количество выездных бригад с понедельника увеличилось до 1,5 тысячи.
https://ria.ru/20220124/shtammy-1769242301.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, светлана стригункова
В Подмосковье дети чаще стали заболевать COVID-19
Глава Минздрава Подмосковья Стригункова заявила, что дети чаще стали болеть COVID-19