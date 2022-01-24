https://ria.ru/20220124/chechnya-1769320472.html

Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни

Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни - РИА Новости, 24.01.2022

Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни

Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев", заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:04

2022-01-24T20:04

2022-01-24T20:04

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

северный кавказ

магомед даудов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."У нас нету государства Ичкерия, и вообще нету основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете, а представьте нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа за (свыше - ред.) 300 миллиардов деньги тратит...", - сказал Кадыров в ходе совместного "прямого эфира" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.Глава республики отметил, что в регионе нет "ни газа, ни света, ни нефти"."Все говорят, что у нас нефть, пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти - это все придуманные вещи", - сказал Кадыров.Он также призвал чеченский народ развиваться, учится, не слушать "шайтанов" и "любить друг друга".Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году незадолго до распада Советского Союза на большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России, частью которой являлась эта автономия. В начале 2000-х годов сепаратистское образование было ликвидировано в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769244239.html

северный кавказ

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), северный кавказ, магомед даудов, россия