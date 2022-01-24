Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/chechnya-1769320472.html
Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни
Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни - РИА Новости, 24.01.2022
Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни
Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев", заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:04
2022-01-24T20:04
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
северный кавказ
магомед даудов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."У нас нету государства Ичкерия, и вообще нету основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете, а представьте нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа за (свыше - ред.) 300 миллиардов деньги тратит...", - сказал Кадыров в ходе совместного "прямого эфира" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.Глава республики отметил, что в регионе нет "ни газа, ни света, ни нефти"."Все говорят, что у нас нефть, пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти - это все придуманные вещи", - сказал Кадыров.Он также призвал чеченский народ развиваться, учится, не слушать "шайтанов" и "любить друг друга".Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году незадолго до распада Советского Союза на большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России, частью которой являлась эта автономия. В начале 2000-х годов сепаратистское образование было ликвидировано в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769244239.html
северный кавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), северный кавказ, магомед даудов, россия
20:04 24.01.2022
 
Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни

Глава Чечни Кадыров: республика получает 300 миллиардов рублей из федерального бюджета

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава республики Чечня Рамзан Кадыров
Глава республики Чечня Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава республики Чечня Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"У нас нету государства Ичкерия, и вообще нету основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете, а представьте нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа за (свыше - ред.) 300 миллиардов деньги тратит...", - сказал Кадыров в ходе совместного "прямого эфира" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.
Глава республики отметил, что в регионе нет "ни газа, ни света, ни нефти".
"Все говорят, что у нас нефть, пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти - это все придуманные вещи", - сказал Кадыров.
Он также призвал чеченский народ развиваться, учится, не слушать "шайтанов" и "любить друг друга".
Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году незадолго до распада Советского Союза на большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России, частью которой являлась эта автономия. В начале 2000-х годов сепаратистское образование было ликвидировано в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:32
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Северный КавказМагомед ДаудовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"