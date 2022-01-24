https://ria.ru/20220124/bolgariya-1769338177.html

Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"

Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией" - РИА Новости, 24.01.2022

Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"

Читатели болгарского издания Dnes выступили против размещения иностранных войск в республике, комментируя новость о том, что страна в течение трех недель... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:05

2022-01-24T23:05

2022-01-24T23:05

в мире

украина

болгария

сша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758925798_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_a347d1dc231c80b00992ee3a52a0ff0e.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes выступили против размещения иностранных войск в республике, комментируя новость о том, что страна в течение трех недель определится с позицией в случае войны между Россией и Украиной.Ранее министр обороны Стефан Янев заявил, что Болгарии следует готовиться к притоку беженцев в страну и не поддержал усиления присутствия НАТО в республике, чтобы не усиливать напряжение.Пользователи сайта призвали руководство страны не обслуживать интересы США и Североатлантического альянса."Почему наше правительство все время против своего народа? <…> Почему продажное правительство продолжает служить Америке и НАТО?" — спросил Лудото Ленче.Он подчеркнул, что у болгар нет причин воевать с Россией, как и влезать в отношения между Москвой и Киевом."Америка хочет решать свои проблемы, но на чужой территории и используя чужую армию!" — добавил он.Lazarov поддержал Янева."Нам не нужны ни чужие армии, ни чужие войны, тем более против России", — написал он.Гледай сега назвал министра обороны идиотом."У тебя одна задача: уберечь страну от войн! Большего нам знать не нужно! <…> Пусть каждый занимается своими делами!" — Прокомметировал он."Дались нам эти укры, они ни в ЕС, ни в НАТО не входят!" — Заявил еще один читатель."Какая война! Ни в коем случае! Для нас это будет фатально. Кто хочет, пусть купит плейстейшен и играет в войну, сколько влезет", — написал е-не."Гнильцой какой-то отдает от этих постоянных разговоров американцев о нападении России на Украину", — считает сценариите.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769303355.html

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769244566.html

украина

болгария

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, болгария, сша, нато, россия