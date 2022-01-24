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Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией" - РИА Новости, 24.01.2022
Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Читатели болгарского издания Dnes выступили против размещения иностранных войск в республике, комментируя новость о том, что страна в течение трех недель... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T23:05
2022-01-24T23:05
в мире
украина
болгария
сша
нато
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes выступили против размещения иностранных войск в республике, комментируя новость о том, что страна в течение трех недель определится с позицией в случае войны между Россией и Украиной.Ранее министр обороны Стефан Янев заявил, что Болгарии следует готовиться к притоку беженцев в страну и не поддержал усиления присутствия НАТО в республике, чтобы не усиливать напряжение.Пользователи сайта призвали руководство страны не обслуживать интересы США и Североатлантического альянса."Почему наше правительство все время против своего народа? &lt;…&gt; Почему продажное правительство продолжает служить Америке и НАТО?" — спросил Лудото Ленче.Он подчеркнул, что у болгар нет причин воевать с Россией, как и влезать в отношения между Москвой и Киевом."Америка хочет решать свои проблемы, но на чужой территории и используя чужую армию!" — добавил он.Lazarov поддержал Янева."Нам не нужны ни чужие армии, ни чужие войны, тем более против России", — написал он.Гледай сега назвал министра обороны идиотом."У тебя одна задача: уберечь страну от войн! Большего нам знать не нужно! &lt;…&gt; Пусть каждый занимается своими делами!" — Прокомметировал он."Дались нам эти укры, они ни в ЕС, ни в НАТО не входят!" — Заявил еще один читатель."Какая война! Ни в коем случае! Для нас это будет фатально. Кто хочет, пусть купит плейстейшен и играет в войну, сколько влезет", — написал е-не."Гнильцой какой-то отдает от этих постоянных разговоров американцев о нападении России на Украину", — считает сценариите.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769303355.html
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в мире, украина, болгария, сша, нато, россия
23:05 24.01.2022
 
Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"

Читатели болгарской газеты Dnes отказались поддерживать НАТО в "войне с Россией"

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Корабли НАТО в Черном море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes выступили против размещения иностранных войск в республике, комментируя новость о том, что страна в течение трех недель определится с позицией в случае войны между Россией и Украиной.
Ранее министр обороны Стефан Янев заявил, что Болгарии следует готовиться к притоку беженцев в страну и не поддержал усиления присутствия НАТО в республике, чтобы не усиливать напряжение.
Пользователи сайта призвали руководство страны не обслуживать интересы США и Североатлантического альянса.
"Почему наше правительство все время против своего народа? <…> Почему продажное правительство продолжает служить Америке и НАТО?" — спросил Лудото Ленче.
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Он подчеркнул, что у болгар нет причин воевать с Россией, как и влезать в отношения между Москвой и Киевом.
"Америка хочет решать свои проблемы, но на чужой территории и используя чужую армию!" — добавил он.
Lazarov поддержал Янева.
"Нам не нужны ни чужие армии, ни чужие войны, тем более против России", — написал он.
Гледай сега назвал министра обороны идиотом.
"У тебя одна задача: уберечь страну от войн! Большего нам знать не нужно! <…> Пусть каждый занимается своими делами!" — Прокомметировал он.
"Дались нам эти укры, они ни в ЕС, ни в НАТО не входят!" — Заявил еще один читатель.
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"Какая война! Ни в коем случае! Для нас это будет фатально. Кто хочет, пусть купит плейстейшен и играет в войну, сколько влезет", — написал е-не.
"Гнильцой какой-то отдает от этих постоянных разговоров американцев о нападении России на Украину", — считает сценариите.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Танк ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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