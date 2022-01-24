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Войска ЦВО в Поволжье получат более 50 БМП-2 с модулем "Бережок"
Войска ЦВО в Поволжье получат более 50 БМП-2 с модулем "Бережок" - РИА Новости, 24.01.2022
Войска ЦВО в Поволжье получат более 50 БМП-2 с модулем "Бережок"
Более 50 модернизированных боевых машин пехоты с боевым модулем "Бережок" поступят на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T07:03
2022-01-24T07:03
2022-01-24T07:04
безопасность
бмп-2
александр лапин
центральный военный округ
поволжье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Более 50 модернизированных боевых машин пехоты с боевым модулем "Бережок" поступят на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа в Поволжье до конца 2022 года, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.Он отметил, что у модернизированной боевой машины существенно увеличены боевые характеристики за счет установки нового прицельного оборудования и комплекса вооружения.В пресс-службе ЦВО уточнили, что обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения.
https://ria.ru/20220124/vooruzhenie-1769187879.html
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безопасность, бмп-2, александр лапин, центральный военный округ, поволжье
07:03 24.01.2022 (обновлено: 07:04 24.01.2022)
Войска ЦВО в Поволжье получат более 50 БМП-2 с модулем "Бережок"
Войска ЦВО в Поволжье получат более 50 БМП-2 с модулем "Бережок" до конца 2022 года