https://ria.ru/20220124/blagoveschensk-1769186278.html
В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ
В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ - РИА Новости, 24.01.2022
В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ
Занятия для школьников, учащихся в первую смену, отменили в 16 школах Благовещенска из-за сообщения о минировании, сообщил в своем Telegram-канале мэр города... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:48
2022-01-24T04:48
2022-01-24T04:57
происшествия
олег имамеев
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Занятия для школьников, учащихся в первую смену, отменили в 16 школах Благовещенска из-за сообщения о минировании, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.Мэр также обратился к родителям школьников, чтобы они забрали младшеклассников и проконтролировали, чтобы ученики старшего возраста вернулись домой."На текущий момент по девяти муниципальным образовательным учреждениям проверки завершены, ничего не обнаружено, по остальным продолжаются. Помимо школ сообщения (о возможном минировании) пришли также на средние и высшие учебные заведения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769185714.html
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происшествия, олег имамеев, благовещенск
04:48 24.01.2022 (обновлено: 04:57 24.01.2022)
В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ
В Благовещенске в 16 школах отменили занятия в первую смену из-за сообщений о минировании
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости.
Занятия для школьников, учащихся в первую смену, отменили в 16 школах Благовещенска из-за сообщения о минировании, сообщил
в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.
"Неделя началась с нехорошего события – сразу по 16 школам поступили сообщения о минировании. Соответствующие службы работают во всех корпусах, детей педагоги переводят в близлежащие здания... Приняли решение по этим школам отменить занятия в первой смены. По второй будет понятно после завершения обследования", - сообщил Имамеев
в Telegram-канале.
Мэр также обратился к родителям школьников, чтобы они забрали младшеклассников и проконтролировали, чтобы ученики старшего возраста вернулись домой.
"На текущий момент по девяти муниципальным образовательным учреждениям проверки завершены, ничего не обнаружено, по остальным продолжаются. Помимо школ сообщения (о возможном минировании) пришли также на средние и высшие учебные заведения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.