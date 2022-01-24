https://ria.ru/20220124/blagoveschensk-1769186278.html

В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ

В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ - РИА Новости, 24.01.2022

В Благовещенске поступили сообщения о минировании 16 школ

Занятия для школьников, учащихся в первую смену, отменили в 16 школах Благовещенска из-за сообщения о минировании, сообщил в своем Telegram-канале мэр города... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T04:48

2022-01-24T04:48

2022-01-24T04:57

происшествия

олег имамеев

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Занятия для школьников, учащихся в первую смену, отменили в 16 школах Благовещенска из-за сообщения о минировании, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.Мэр также обратился к родителям школьников, чтобы они забрали младшеклассников и проконтролировали, чтобы ученики старшего возраста вернулись домой."На текущий момент по девяти муниципальным образовательным учреждениям проверки завершены, ничего не обнаружено, по остальным продолжаются. Помимо школ сообщения (о возможном минировании) пришли также на средние и высшие учебные заведения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769185714.html

благовещенск

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происшествия, олег имамеев, благовещенск