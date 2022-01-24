https://ria.ru/20220124/biryukov-1769231058.html

Бирюков: началось подключение энергоснабжения технологической долины МГУ

Бирюков: началось подключение энергоснабжения технологической долины МГУ - РИА Новости, 24.01.2022

Бирюков: началось подключение энергоснабжения технологической долины МГУ

Столичные энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением строящейся технологической долины МГУ, сообщил журналистам в понедельник заместитель... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:16

2022-01-24T12:16

2022-01-24T12:16

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичные энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением строящейся технологической долины МГУ, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени Ломоносова, он включает создание новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей. Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий протяженностью более 113 километров. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время энергетики начали мероприятия по выполнению закрытых переходов для последующей прокладки кабельных линий от питающих центров "Котловка" и "Золотаревская" в сторону распределительных подстанций."При прокладке коммуникаций используется метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности. Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://realty.ria.ru/20220119/remont-1768507451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков