23:58 24.01.2022 (обновлено: 00:22 25.01.2022)
США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
Госдеп утверждает, что США не пойдут на уступки России по вопросам безопасности
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, считая, что прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", - сказал он в ходе регулярного брифинга.
Прайс добавил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, Вашингтон проведет тщательные консультации с партнерами, включая Украину. "Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия", - заявил представитель Госдепа.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.