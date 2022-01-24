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Посол России назвал получение ответов США по безопасности главное задачей
Посол России назвал получение ответов США по безопасности главное задачей - РИА Новости, 24.01.2022
Посол России назвал получение ответов США по безопасности главное задачей
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал своей главной задачей на начавшуюся неделю получить от американских властей письменный ответ на российские предложения по РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:34
2022-01-24T21:34
2022-01-24T21:34
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал своей главной задачей на начавшуюся неделю получить от американских властей письменный ответ на российские предложения по безопасности в Европе."Главная задача на эту неделю – получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе", - сказано в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице посольства в Facebook.По итогам состоявшейся в прошлую пятницу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал предоставить России письменный ответ на ее предложения, оформленные в виде проектов соглашений с США и НАТО.Американская сторона дала понять, что надеется на новую встречу руководителей внешнеполитических ведомств после того, как в Москве изучат документ.
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в мире, сша, москва, анатолий антонов, нато, энтони блинкен, facebook, ситуация в днр и лнр, россия
Посол России назвал получение ответов США по безопасности главное задачей
Посол Антонов назвал получение ответов США по гарантиям безопасности главное задачей