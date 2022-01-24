https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769322869.html

В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью

В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью - РИА Новости, 24.01.2022

В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов просит СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране и не сеять РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:30

2022-01-24T20:30

2022-01-24T20:57

в мире

украина

алексей данилов

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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов просит СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране и не сеять панику."В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания.По его словам, украинские военные "способны дать отпор" в случае необходимости."Каждая страна заботится о себе, и когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно и делать выводы для нашей страны", - сказал Данилов.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Кроме того, сегодня НАТО выступила с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе — вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322116.html

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в мире, украина, алексей данилов