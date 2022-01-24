Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769322869.html
В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью
В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью - РИА Новости, 24.01.2022
В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов просит СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране и не сеять РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:30
2022-01-24T20:57
в мире
украина
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728304404_0:323:3056:2041_1920x0_80_0_0_09cfc08ae92628604a55443f34d64813.jpg
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов просит СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране и не сеять панику."В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания.По его словам, украинские военные "способны дать отпор" в случае необходимости."Каждая страна заботится о себе, и когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно и делать выводы для нашей страны", - сказал Данилов.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Кроме того, сегодня НАТО выступила с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе — вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322116.html
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728304404_261:308:2581:2048_1920x0_80_0_0_e298293909a420f0f4368e969e6820c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей данилов
20:30 24.01.2022 (обновлено: 20:57 24.01.2022)
 
В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью

© STRУкраинский военный в Донбассе
Украинский военный в Донбассе
© STR
Украинский военный в Донбассе
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов просит СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране и не сеять панику.
"В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания.
По его словам, украинские военные "способны дать отпор" в случае необходимости.
"Каждая страна заботится о себе, и когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно и делать выводы для нашей страны", - сказал Данилов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
20:16
Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Кроме того, сегодня НАТО выступила с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе — вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:31
Пушков раскрыл цель Запада на Украине
 
В миреУкраинаАлексей Данилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"