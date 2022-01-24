https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769260464.html

Песков заявил, что Путин примет меры для обеспечения безопасности России

Песков заявил, что Путин примет меры для обеспечения безопасности России - РИА Новости, 24.01.2022

Песков заявил, что Путин примет меры для обеспечения безопасности России

Президент России Владимир Путин как главнокомандующий принимает меры для обеспечения безопасности России на фоне роста напряженности, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:43

2022-01-24T14:43

2022-01-24T17:01

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

россия

в мире

нато

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин как главнокомандующий принимает меры для обеспечения безопасности России на фоне роста напряженности, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Общая напряженность — да. К сожалению, мы с вами живем вот в таком агрессивном окружении. Да, к сожалению, мы все вместе читаем сообщения о том, что НАТО принимает вот такое решение. К сожалению, мы все вместе с вами видим перепечатки и ссылки на прежде всего англосаксонские средства массовой информации, читаем заявления представителей стран НАТО и Североатлантического альянса, абсолютно недружелюбные в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем. Глава нашего государства как главнокомандующий и как человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена на должном уровне, чтобы наши интересы были обеспечены", — сказал Песков.Он напомнил, что именно Россия стала инициатором консультаций, переговоров по безопасности."И мы ожидаем, что на этой неделе мы получим письменные ответы на наше предложение, которое призвано как раз способствовать тому, чтобы в дальнейшем избегать подобных напряженных ситуаций", — сказал Песков.

https://ria.ru/20220124/peskov-1769259788.html

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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире, нато