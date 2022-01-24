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В Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности

В Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности

В Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:42

2022-01-24T14:42

2022-01-24T15:19

в мире

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дмитрий песков

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восточная европа

россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, ждем, потому что это было также обещано, сформулировано господином (генсеком НАТО Йенсом) Столтенбергом, он сказал, что такой ответ готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждет ли Россия отдельный ответ от НАТО.Песков добавил, что ответ по гарантиям безопасности от США можно ожидать в течение недели."Мы ждём в течение этой недели. Более конкретного понимания нет <... > Ну, конечно, об этом станет известно", - подчеркнул Песков.Также он ответил на вопрос, будет ли отрицательный ответ США по нерасширению НАТО на Восток и невступлению Украины в НАТО означать конец попыток договориться дипломатическим путём."Давайте не будем обсуждать тот ответ, который мы ещё не получили", - заявил Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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восточная европа

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в мире, сша, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия