https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769250811.html

Глава МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности

Глава МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности - РИА Новости, 24.01.2022

Глава МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал неприемлемыми предложения России по гарантиям безопасности в Европе и заявил, что РФ должна отозвать их. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:55

2022-01-24T13:55

2022-01-24T13:55

в мире

дания

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совет россия-нато

энтони блинкен

восточная европа

россия

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ЦЮРИХ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал неприемлемыми предложения России по гарантиям безопасности в Европе и заявил, что РФ должна отозвать их."Они должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны", - заявил Кофод перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.Он добавил, что ЕС готов вести диалог об обеспечении безопасности для всех европейских стран и прозрачности контроля над вооружениями."Но это должно быть сделано в соответствии с принципами и договорами, которые сама Россия обязалась включить в рамки ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.)", - добавил Кофод.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://ria.ru/20220124/otvet-1769178862.html

https://ria.ru/20220123/peregovory-1769129589.html

дания

восточная европа

россия

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в мире, дания, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия