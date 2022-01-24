Глава МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности
Глава МИД Дании Кофод призвал Россию отозвать предложения по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Архивное фото
ЦЮРИХ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал неприемлемыми предложения России по гарантиям безопасности в Европе и заявил, что РФ должна отозвать их.
"Они должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны", - заявил Кофод перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что ЕС готов вести диалог об обеспечении безопасности для всех европейских стран и прозрачности контроля над вооружениями.
"Но это должно быть сделано в соответствии с принципами и договорами, которые сама Россия обязалась включить в рамки ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.)", - добавил Кофод.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.