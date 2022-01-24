МИД заявил, что не знает о просьбе США не публиковать ответ по безопасности
Захарова: в МИД не знают о просьбе США не публиковать ответ по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее нет информации о том, что США якобы уже попросили Россию не предавать гласности их ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что должностные лица США попросили российских коллег не публиковать письменный ответ американцев на проекты Москвы по гарантиям безопасности.
"Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично. Мы свою позицию объяснили, почему это было сделано - чтобы все понимали в чем состоит наш подход, чтобы не было манипуляций, искажения", - сказала Захарова в эфире "Эхо Москвы", отвечая на просьбу подтвердить сообщения американских СМИ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
21 января, 19:12Женевские откровения — зачем Лавров встречался с Блинкеном
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
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