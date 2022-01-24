https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769217291.html

В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности

В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.01.2022

В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности

Москва ждет в ближайшее время письменные ответы от США по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:15

2022-01-24T11:15

2022-01-24T11:26

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва ждет в ближайшее время письменные ответы от США по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы давно уже ждем. Мы ждем в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнерам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить ее на бумагу и ответить попутно", - сказала Захарова в эфире "Эхо Москвы"."Сейчас необходимо ответить письменно на те предложения, которые Россия передала своим партнерам. Дальше мы будем изучать их ответ. Все остальное будет вырабатываться, приниматься решение, анализироваться по итогам получения их материала. Не думаю, что сейчас нужно гадать и что-то придумывать, нужно дождаться от США письменного материала", - добавила Захарова.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://ria.ru/20220122/otvet-1769015434.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, мария захарова