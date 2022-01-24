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В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности
В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.01.2022
В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности
Москва ждет в ближайшее время письменные ответы от США по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:15
2022-01-24T11:26
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет россия-нато
мария захарова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва ждет в ближайшее время письменные ответы от США по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы давно уже ждем. Мы ждем в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнерам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить ее на бумагу и ответить попутно", - сказала Захарова в эфире "Эхо Москвы"."Сейчас необходимо ответить письменно на те предложения, которые Россия передала своим партнерам. Дальше мы будем изучать их ответ. Все остальное будет вырабатываться, приниматься решение, анализироваться по итогам получения их материала. Не думаю, что сейчас нужно гадать и что-то придумывать, нужно дождаться от США письменного материала", - добавила Захарова.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, мария захарова
11:15 24.01.2022 (обновлено: 11:26 24.01.2022)
 
В МИД призвали США дать письменные ответы по гарантиям безопасности

Представитель МИД Захарова: Москва ждет письменные ответы США по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва ждет в ближайшее время письменные ответы от США по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы давно уже ждем. Мы ждем в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнерам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить ее на бумагу и ответить попутно", - сказала Захарова в эфире "Эхо Москвы".
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"Сейчас необходимо ответить письменно на те предложения, которые Россия передала своим партнерам. Дальше мы будем изучать их ответ. Все остальное будет вырабатываться, приниматься решение, анализироваться по итогам получения их материала. Не думаю, что сейчас нужно гадать и что-то придумывать, нужно дождаться от США письменного материала", - добавила Захарова.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
СШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Россия-НАТОМария Захарова
 
 
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