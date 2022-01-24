https://ria.ru/20220124/belorussiya-1769305536.html
Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента 27 января
Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента 27 января - РИА Новости, 24.01.2022
Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента 27 января
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента страны 27 января, передает в понедельник Sputnik Беларусь. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:36
2022-01-24T18:36
2022-01-24T18:47
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента страны 27 января, передает в понедельник Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №15 "О созыве внеочередных сессий". Документ предусматривает созыв 27 января этого года в Минске седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва", - говорится в сообщении.Причины созыва внеочередной сессии не приводятся.Вместе с тем ранее в январе, как передавало агентство, президент Белоруссии на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в конституцию говорил, что до жителей страны нужно донести суть и причины предлагаемых поправок в конституцию и об этом он в том числе планирует в ближайшее время говорить во время послания к народу и парламенту.Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
18:36 24.01.2022 (обновлено: 18:47 24.01.2022)
Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента 27 января
Глава Белоруссии Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента 27 января
МИНСК, 24 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента страны 27 января, передает
в понедельник Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко
сегодня подписал указ №15 "О созыве внеочередных сессий". Документ предусматривает созыв 27 января этого года в Минске
седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва", - говорится в сообщении.
Причины созыва внеочередной сессии не приводятся.
Вместе с тем ранее в январе, как передавало агентство, президент Белоруссии на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в конституцию говорил, что до жителей страны нужно донести суть и причины предлагаемых поправок в конституцию и об этом он в том числе планирует в ближайшее время говорить во время послания к народу и парламенту.
Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.