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Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность"
Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность" - РИА Новости, 24.01.2022
Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность"
Посольство США в столице Белоруссии Минске призвало американцев сохранять бдительность и осторожность в связи с напряженностью вокруг Украины. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:44
2022-01-24T05:46
в мире
белоруссия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Посольство США в столице Белоруссии Минске призвало американцев сохранять бдительность и осторожность в связи с напряженностью вокруг Украины.Посольство также посоветовало гражданам США избегать демонстраций и рассматривать возможность отъезда "в случае возможной чрезвычайной ситуации".Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769183609.html
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в мире, белоруссия, украина, сша
05:44 24.01.2022 (обновлено: 05:46 24.01.2022)
 
Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность"

Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность" из-за Украины

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание посольства США в Минске
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Посольство США в столице Белоруссии Минске призвало американцев сохранять бдительность и осторожность в связи с напряженностью вокруг Украины.
"Посольство США напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией", - говорится в заявлении диппредставительства.
Посольство также посоветовало гражданам США избегать демонстраций и рассматривать возможность отъезда "в случае возможной чрезвычайной ситуации".
Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Посольство США в Киеве. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
03:07
Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать
 
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