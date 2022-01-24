05:44 24.01.2022 (обновлено: 05:46 24.01.2022)
Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность"
Посольство США в Минске призвало американцев "проявлять бдительность" из-за Украины
Здание посольства США в Минске
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Посольство США в столице Белоруссии Минске призвало американцев сохранять бдительность и осторожность в связи с напряженностью вокруг Украины.
"Посольство США напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией", - говорится в заявлении диппредставительства.
Посольство также посоветовало гражданам США избегать демонстраций и рассматривать возможность отъезда "в случае возможной чрезвычайной ситуации".
Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.