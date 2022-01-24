https://ria.ru/20220124/baykal-1769244079.html
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке - РИА Новости, 24.01.2022
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке
Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:41
2022-01-24T16:41
2022-01-24T16:42
туризм
лед
улан-удэ
иркутск
байкал
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89ce3d87b43c83140c51b8891ed56b2f.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР.Во время путешествия туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ или в обратном направлении, по пути посещая достопримечательности, не доступные пассажирам других кораблей и лодок.Уточняется, что главная особенность "Бирюсы" — быстроходность. Судно может разгоняться до 75 километров в час, а также без проблем преодолевать колотый и битый лед.По словам организаторов, новые круизы вызвали ажиотаж у путешественников: несмотря на то, что первая экспедиция стартует только в феврале, билеты на некоторые даты уже почти полностью раскуплены.Всего в предстоящем сезоне запланировано восемь таких поездок продолжительностью по 10 дней. Стоимость начинается от 182 тысяч рублей на человека при размещении в двухместном номере (авиабилеты оплачиваются отдельно).
https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html
улан-удэ
иркутск
байкал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_e488b862cc44491aeea6c1a286973ff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лед, улан-удэ, иркутск, байкал, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм
16:41 24.01.2022 (обновлено: 16:42 24.01.2022)
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке
Судно на воздушной подушке "Бирюса" отправится в первый круиз по льду Байкала 9 февраля
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает
АТОР.
Во время путешествия туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ или в обратном направлении, по пути посещая достопримечательности, не доступные пассажирам других кораблей и лодок.
Уточняется, что главная особенность "Бирюсы" — быстроходность. Судно может разгоняться до 75 километров в час, а также без проблем преодолевать колотый и битый лед.
По словам организаторов, новые круизы вызвали ажиотаж у путешественников: несмотря на то, что первая экспедиция стартует только в феврале, билеты на некоторые даты уже почти полностью раскуплены.
Всего в предстоящем сезоне запланировано восемь таких поездок продолжительностью по 10 дней. Стоимость начинается от 182 тысяч рублей на человека при размещении в двухместном номере (авиабилеты оплачиваются отдельно).