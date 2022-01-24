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По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке

По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке - РИА Новости, 24.01.2022

По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке

Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:41

2022-01-24T16:41

2022-01-24T16:42

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР.Во время путешествия туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ или в обратном направлении, по пути посещая достопримечательности, не доступные пассажирам других кораблей и лодок.Уточняется, что главная особенность "Бирюсы" — быстроходность. Судно может разгоняться до 75 километров в час, а также без проблем преодолевать колотый и битый лед.По словам организаторов, новые круизы вызвали ажиотаж у путешественников: несмотря на то, что первая экспедиция стартует только в феврале, билеты на некоторые даты уже почти полностью раскуплены.Всего в предстоящем сезоне запланировано восемь таких поездок продолжительностью по 10 дней. Стоимость начинается от 182 тысяч рублей на человека при размещении в двухместном номере (авиабилеты оплачиваются отдельно).

https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html

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