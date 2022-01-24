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Туризм
https://ria.ru/20220124/baykal-1769244079.html
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке - РИА Новости, 24.01.2022
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке
Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:41
2022-01-24T16:42
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР.Во время путешествия туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ или в обратном направлении, по пути посещая достопримечательности, не доступные пассажирам других кораблей и лодок.Уточняется, что главная особенность "Бирюсы" — быстроходность. Судно может разгоняться до 75 километров в час, а также без проблем преодолевать колотый и битый лед.По словам организаторов, новые круизы вызвали ажиотаж у путешественников: несмотря на то, что первая экспедиция стартует только в феврале, билеты на некоторые даты уже почти полностью раскуплены.Всего в предстоящем сезоне запланировано восемь таких поездок продолжительностью по 10 дней. Стоимость начинается от 182 тысяч рублей на человека при размещении в двухместном номере (авиабилеты оплачиваются отдельно).
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лед, улан-удэ, иркутск, байкал, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм
16:41 24.01.2022 (обновлено: 16:42 24.01.2022)
 
По Байкалу запустят круизы на судне на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке "Бирюса" отправится в первый круиз по льду Байкала 9 февраля

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Круизы на судне на воздушной подушке "Бирюса" запустят по льду Байкала с 9 февраля, сообщает АТОР.
Во время путешествия туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ или в обратном направлении, по пути посещая достопримечательности, не доступные пассажирам других кораблей и лодок.
Уточняется, что главная особенность "Бирюсы" — быстроходность. Судно может разгоняться до 75 километров в час, а также без проблем преодолевать колотый и битый лед.
По словам организаторов, новые круизы вызвали ажиотаж у путешественников: несмотря на то, что первая экспедиция стартует только в феврале, билеты на некоторые даты уже почти полностью раскуплены.
Всего в предстоящем сезоне запланировано восемь таких поездок продолжительностью по 10 дней. Стоимость начинается от 182 тысяч рублей на человека при размещении в двухместном номере (авиабилеты оплачиваются отдельно).
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